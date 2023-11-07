MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "üzüldüğümüz husus Atatürk'ün kurduğu partinin büyük kurultayında şehitlere rahmet dilemek yerine casuslara, teröristlere, iş birlikçilere, kiralık gazetecilere selam gönderilmesidir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 'üzüldüğümüz husus Atatürk'ün kurduğu partinin büyük kurultayında şehitlere rahmet dilemek yerine casuslara,...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "üzüldüğümüz husus Atatürk'ün kurduğu partinin büyük kurultayında şehitlere rahmet dilemek yerine casuslara, teröristlere, iş birlikçilere, kiralık gazetecilere selam gönderilmesidir. Bir selam bin hatırdır" - ANKARA