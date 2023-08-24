MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti'ye özel çiçek gönderdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti'nin kuruluşunun 22. yıldönümü törenine özel çiçek aranjmanı gönderdi. Çiçeğin yapımında Türk bayrağı ve 1071 Malazgirt Zaferi anısına kırmızı, beyaz güller ve karanfiller kullanıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti'nin kuruluşunun 22. yıldönümü törenine özel çiçek aranjmanı gönderdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti'nin kuruluşunun 22. yıldönümü nedeniyle ATO Congresium'da düzenlenen törenlere özel çiçek aranjmanı gönderdi. Bahçeli'nin gönderdiği çiçeğin yapımında, 1071 Malazgirt Zaferi anısına 1071 adet kırmızı, beyaz güller ve karanfillerle Türk bayrağı yapıldı. AK Parti'nin 22. yıldönümü için 22 dal beyaz orkidelerle düzenlenen çiçekte, Türkiye'nin 100. yılı için 100 adet kasımpatı çiçeği yer aldı. - ANKARA