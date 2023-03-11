MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "14 Mayıs seçimleri için siyasi partilere ödenen 3 kat fazla ödeneğin 11 ilimize ve depremzede vatandaşlarımıza...
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "14 Mayıs seçimleri için siyasi partilere ödenen 3 kat fazla ödeneğin 11 ilimize ve depremzede vatandaşlarımıza aktarılması düşünülmelidir" MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin MYK, MDK üyeleri ve milletvekilleriyle Genel Merkez'de bir araya geldi...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli : "14 Mayıs seçimleri için siyasi partilere ödenen 3 kat fazla ödeneğin 11 ilimize ve depremzede vatandaşlarımıza aktarılması düşünülmelidir"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin MYK, MDK üyeleri ve milletvekilleriyle Genel Merkez'de bir araya geldi
Devlet Bahçeli:
"14 Mayıs seçimlerinin hayırlı olması yaşadığımız acılar sebebiyle seçim kampanya döneminin sakin, sabırlı, anlayışlı, demokratik nezaketle, projelerin rekabetiyle geçmesi başlıca dileğimizdir"
"Anayasa Mahkemesi, mahkeme söz konusu blokeyi kaldırmış, HDP'ye Hazine'nin kasasını açmıştır"
"HDP, zillet ittifakında yer almayıp kendi Cumhurbaşkanı adayını çıkarmayı planlıyorsa Anayasa Mahkemesi Başkanı arayıp bulamayacakları özelliklere sahiptir"
Bu Pazar seçim olsa sizce kim kazanır?— Haberler.com (@Haberler) March 8, 2023