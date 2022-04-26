MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Zillet ittifakını Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem dolduruşuna getirip yuvarlak masa bildirilerini hazırlayan dış... - Haberler

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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Zillet ittifakını Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem dolduruşuna getirip yuvarlak masa bildirilerini hazırlayan dış...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Zillet ittifakını Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem dolduruşuna getirip yuvarlak masa bildirilerini hazırlayan dış...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Zillet ittifakını Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem dolduruşuna getirip yuvarlak masa bildirilerini hazırlayan dış güçlerdir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Zillet ittifakını Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem dolduruşuna getirip yuvarlak masa bildirilerini hazırlayan dış güçlerdir. Cumhur İttifakı'nın ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin mayası da, mimarı da, mihmandarı da büyük Türk milletidir." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

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