MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Zillet ittifakı Türk milletinin ekmeğini yese de gavurun kılıcını sallamaktan rahatsızlık duymuyor" - Haberler

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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Zillet ittifakı Türk milletinin ekmeğini yese de gavurun kılıcını sallamaktan rahatsızlık duymuyor"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Zillet ittifakı Türk milletinin ekmeğini yese de gavurun kılıcını sallamaktan rahatsızlık duymuyor" -"Zillet ittifakı Türkiye'nin tarafında değildir, yol haritaları muğlaktır.

Mhp Genel Başkanı Bahçeli: "Zillet ittifakı Türk milletinin ekmeğini yese de gavurun kılıcını sallamaktan rahatsızlık duymuyor"

-"Zillet ittifakı Türkiye'nin tarafında değildir, yol haritaları muğlaktır. Zillet ittifakının tarafı Türk milletinin önüne konulmuş takozdur"

-"6+1 formatında 3. kez toplanan partilerin ortak açıklamasının Türkiye'nin anlayışla bağdaşan bir yanı var mıdır? Tarihsel emanetlerimize bağlılık zillet ittifakı açısından söz konusu mudur?"

-"Kimin adına siyaset yaptıklarını bilmeyen yok. Toplanıp toplanıp dağılıyorlar. Her biri kendine yontuyor. Birbirine kazık atıyorlar, tuzak kuruyorlar, dedikodu yapıyorlar, sonra dönüp birbirlerinin gönlünü almaya çalışıyorlar"

-"Bunların dilinde şehitlerimize rahmet yok, teröristlere tepki yok, gelecekle ilgili umut yok, yüzlerinde meymenet yok"

-"CHP Genel Başkanı ise hangi provokasyonu servis edeceğini şaşırmış durumdadır. Kılıçdaroğlu'nun beklendiği üzere elektriği kesilmiştir. Elbette olacağı buydu, şahsen uyarmıştım. Hatta Kılıçdaroğlu'na bütün il teşkilatlarımızın birer kandil göndermesini söylemiştim"

-"Nasıl olsa Kandil'e ümit bağlamıştı, biz de ışık saçan kandili adrese teslim etmiştik. Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı karanlıktır, kumpastır"

-"Korkunun palazlandığı yer karanlıktır, Kılıçdaroğlu'nu da korku dağları sarmıştır"

ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

İhlas Haber Ajansı / Politika

Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı, Türkiye, Türk, Politika, Haberler

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