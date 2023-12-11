MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye 'sarsılMA' kitabı takdim edildi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, 77 habercinin kaleminden hazırlanan 'sarsılMA' kitabı Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel tarafından hediye edildi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye 'sarsılMA' kitabı takdim edildi
ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, 77 habercinin kaleminden hazırlanan "sarsılMA" kitabı Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel tarafından hediye edildi.
TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri başladı. TBMM Genel Kurul'a girişi öncesinde Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye 77 habercinin kaleminden hazırlanan 'sarsılMA' kitabını muhalefet kulisinde takdim etti.