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MHP Genel Başkanı Bahçeli: Yargıtay, AYM kadar Türkiye'nin önemli bir kurumudur

Politika Haberleri

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yargıtay, AYM kadar Türkiye'nin önemli bir kurumudur.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, önemli açıklamalar yaptığı partisinin grup toplantısı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"KANDİL KUYRUĞUNDAN AYRILMALARI LAZIM"

Yargıtay'a yönelik sert ifadeler kullanan Bahçeli, "Yargıtay, AYM kadar Türkiye'nin önemli bir kurumudur. Onları şiddetle kınıyorum. Kandil kuyruğundan ayrılmaları lazım" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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