MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Vatandaşımızın cebine ve cüzdanına göz dikenler hesap verecektir. - Haberler

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Vatandaşımızın cebine ve cüzdanına göz dikenler hesap verecektir. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Vatandaşımızın cebine ve cüzdanına göz dikenler hesap verecektir. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Vatandaşımızın cebine ve cüzdanına göz dikenler hesap verecektir. Fiyat etiketlerini sürekli yukarı yönlü güncelleme gayesinde olan vicdansızların iyi niyetinden bahsetmek mümkün değildir." - ANKARA İhlas Haber Ajansı / Politika Politika Haberler

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