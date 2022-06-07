MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Vatandaşımızın cebine ve cüzdanına göz dikenler hesap verecektir. - Haberler

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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Vatandaşımızın cebine ve cüzdanına göz dikenler hesap verecektir.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Vatandaşımızın cebine ve cüzdanına göz dikenler hesap verecektir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Vatandaşımızın cebine ve cüzdanına göz dikenler hesap verecektir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Vatandaşımızın cebine ve cüzdanına göz dikenler hesap verecektir. Fiyat etiketlerini sürekli yukarı yönlü güncelleme gayesinde olan vicdansızların iyi niyetinden bahsetmek mümkün değildir." - ANKARA

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