MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye'ye silah çekenler, pusu kuranlar, insanımıza musallat olanlar bedelini çok ağır şekilde ödeyeceklerdir."
İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye'ye silah çekenler, pusu kuranlar, insanımıza musallat olanlar bedelini çok ağır şekilde ödeyeceklerdir.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: " Türkiye'ye silah çekenler, pusu kuranlar, insanımıza musallat olanlar bedelini çok ağır şekilde ödeyeceklerdir." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / Politika