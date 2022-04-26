MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye'ye silah çekenler, pusu kuranlar, insanımıza musallat olanlar bedelini çok ağır şekilde ödeyeceklerdir." - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye'ye silah çekenler, pusu kuranlar, insanımıza musallat olanlar bedelini çok ağır şekilde ödeyeceklerdir."

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Türkiye'ye silah çekenler, pusu kuranlar, insanımıza musallat olanlar bedelini çok ağır şekilde ödeyeceklerdir.'

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye'ye silah çekenler, pusu kuranlar, insanımıza musallat olanlar bedelini çok ağır şekilde ödeyeceklerdir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: " Türkiye'ye silah çekenler, pusu kuranlar, insanımıza musallat olanlar bedelini çok ağır şekilde ödeyeceklerdir." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

MHP Genel Başkanı, Türkiye, Silah, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title