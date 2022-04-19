MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye'de geçici koruma statüsü ile bulunuyorken asayişi kim bozuyorsa derhal gözünün yaşına bakılmadan sınır dışı... - Haberler

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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye'de geçici koruma statüsü ile bulunuyorken asayişi kim bozuyorsa derhal gözünün yaşına bakılmadan sınır dışı...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Türkiye'de geçici koruma statüsü ile bulunuyorken asayişi kim bozuyorsa derhal gözünün yaşına bakılmadan sınır dışı...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye'de geçici koruma statüsü ile bulunuyorken asayişi kim bozuyorsa derhal gözünün yaşına bakılmadan sınır dışı edilmelidir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: " Türkiye'de geçici koruma statüsü ile bulunuyorken asayişi kim bozuyorsa derhal gözünün yaşına bakılmadan sınır dışı edilmelidir." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

MHP Genel Başkanı, Türkiye, Politika, Haberler

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