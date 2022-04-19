MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye'de geçici koruma statüsü ile bulunuyorken asayişi kim bozuyorsa derhal gözünün yaşına bakılmadan sınır dışı...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye'de geçici koruma statüsü ile bulunuyorken asayişi kim bozuyorsa derhal gözünün yaşına bakılmadan sınır dışı edilmelidir.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: " Türkiye'de geçici koruma statüsü ile bulunuyorken asayişi kim bozuyorsa derhal gözünün yaşına bakılmadan sınır dışı edilmelidir." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / Politika