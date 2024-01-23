Üye Girişi
Haberler

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye'de 'Dersim' diye bir yer yoktur. Olan ise tunç yüreklilerin yaşadığı Tunceli'dir."

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'de 'Dersim' adında bir yer olmadığını belirterek, var olan yerin ise tunç yüreklilerin yaşadığı Tunceli olduğunu söyledi. Bahçeli, bu açıklamayı Ankara'da yaptığı bir konuşmada dile getirdi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: " Türkiye'de 'Dersim' diye bir yer yoktur. Olan ise tunç yüreklilerin yaşadığı Tunceli'dir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Tunceli Türkiye Dersim Politika Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title