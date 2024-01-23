MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye'de 'Dersim' diye bir yer yoktur. Olan ise tunç yüreklilerin yaşadığı Tunceli'dir."
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'de 'Dersim' adında bir yer olmadığını belirterek, var olan yerin ise tunç yüreklilerin yaşadığı Tunceli olduğunu söyledi. Bahçeli, bu açıklamayı Ankara'da yaptığı bir konuşmada dile getirdi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: " Türkiye'de 'Dersim' diye bir yer yoktur. Olan ise tunç yüreklilerin yaşadığı Tunceli'dir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika