MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Türkiye'de 'Dersim' diye bir yer yoktur. Olan ise tunç yüreklilerin yaşadığı Tunceli'dir.'

MHP Genel Başkanı Bahçeli: " Türkiye'de 'Dersim' diye bir yer yoktur. Olan ise tunç yüreklilerin yaşadığı Tunceli'dir." - ANKARA