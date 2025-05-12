MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türk vatanının her yöresine emek, sabır ve fedakârlıkla ekilen barış tohumları umutla sulanmış, nihayet tomurcuklanmış ve...
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türk vatanının her yöresine emek, sabır ve fedakarlıkla ekilen barış tohumları umutla sulanmış, nihayet tomurcuklanmış ve çiçek açmıştır.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türk vatanının her yöresine emek, sabır ve fedakarlıkla ekilen barış tohumları umutla sulanmış, nihayet tomurcuklanmış ve çiçek açmıştır." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika