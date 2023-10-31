MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türk milliyetçilerinin alayı Türkçe bilir fakat PKK'nın uydusu olandan Meclis'te kaç milletvekili var ki Kürtçe bilsin.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Türk milliyetçilerinin alayı Türkçe bilir fakat PKK'nın uydusu olandan Meclis'te kaç milletvekili var ki Kürtçe bilsin.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türk milliyetçilerinin alayı Türkçe bilir fakat PKK'nın uydusu olandan Meclis'te kaç milletvekili var ki Kürtçe bilsin. Gerçekleri anlatmaya başlarsak Ankara sokaklarında, Diyarbakır'da dahi gezemezler." - ANKARA