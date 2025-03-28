MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Terörsüz Türkiye amaç ve arzusunu bulandırmak, hatta belini kırmak için beşinci kol faaliyeti dış bağlantılı şekilde...
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Terörsüz Türkiye amaç ve arzusunu bulandırmak, hatta belini kırmak için beşinci kol faaliyeti dış bağlantılı şekilde devrededir.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Terörsüz Türkiye amaç ve arzusunu bulandırmak, hatta belini kırmak için beşinci kol faaliyeti dış bağlantılı şekilde devrededir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika