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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Terörsüz Türkiye amaç ve arzusunu bulandırmak, hatta belini kırmak için beşinci kol faaliyeti dış bağlantılı şekilde...

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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Terörsüz Türkiye amaç ve arzusunu bulandırmak, hatta belini kırmak için beşinci kol faaliyeti dış bağlantılı şekilde devrededir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Terörsüz Türkiye amaç ve arzusunu bulandırmak, hatta belini kırmak için beşinci kol faaliyeti dış bağlantılı şekilde devrededir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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