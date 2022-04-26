MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Terör elebaşlarının cezalandırılacakları günler uzakta değildir. - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Terör elebaşlarının cezalandırılacakları günler uzakta değildir.

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Terör elebaşlarının cezalandırılacakları günler uzakta değildir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Terör elebaşlarının cezalandırılacakları günler uzakta değildir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Terör elebaşlarının cezalandırılacakları günler uzakta değildir. Bir babayiğidimiz, aslan parçamız, bir yiğidimiz Türkiye'yi tehdit etmeye yeltenen hainleri ümit ve temenni ediyorum ki ya leşini yere serecek ya da başlarına çuval geçirerek, Türk adaletine teslim edecektir". - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

MHP Genel Başkanı, Türkiye, Terör, Türk, Politika, Haberler

title