MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sözde Ermeni soykırımıyla ilgili kanun teklifi hazırlamak ecdadımıza hakarettir, hıyanettir, su katılmamış bir... - Haberler

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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sözde Ermeni soykırımıyla ilgili kanun teklifi hazırlamak ecdadımıza hakarettir, hıyanettir, su katılmamış bir...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Sözde Ermeni soykırımıyla ilgili kanun teklifi hazırlamak ecdadımıza hakarettir, hıyanettir, su katılmamış bir...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sözde Ermeni soykırımıyla ilgili kanun teklifi hazırlamak ecdadımıza hakarettir, hıyanettir, su katılmamış bir müfteriliktir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sözde Ermeni soykırımıyla ilgili kanun teklifi hazırlamak ecdadımıza hakarettir, hıyanettir, su katılmamış bir müfteriliktir. Böylesi bir zelilin, böyle bir fitnecinin TBMM'de yer alması hepimiz adına züldür." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

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