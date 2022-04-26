MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sözde Ermeni soykırımıyla ilgili kanun teklifi hazırlamak ecdadımıza hakarettir, hıyanettir, su katılmamış bir...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sözde Ermeni soykırımıyla ilgili kanun teklifi hazırlamak ecdadımıza hakarettir, hıyanettir, su katılmamış bir müfteriliktir.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sözde Ermeni soykırımıyla ilgili kanun teklifi hazırlamak ecdadımıza hakarettir, hıyanettir, su katılmamış bir müfteriliktir. Böylesi bir zelilin, böyle bir fitnecinin TBMM'de yer alması hepimiz adına züldür." - ANKARA
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