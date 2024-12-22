Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu'nun Sertifika Töreninde Konuştu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde düzenlenen Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 20. Dönem Sertifika Töreni'nde katılımcılara hitap etti. Bahçeli, törende siyasi liderliğin önemine değinerek, eğitim programının katılımcılara katkı sağladığını vurguladı.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 20. Dönem Sertifika Töreni'nde konuştu
ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 20. Dönem Sertifika Töreni'nde konuştu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika