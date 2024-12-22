MHP Genel Başkanı Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 20. Dönem Sertifika Töreni'nde konuştu
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 20. Dönem Sertifika Töreni'nde konuştu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 20. Dönem Sertifika Töreni'nde konuştu.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 20. Dönem Sertifika Töreni'nde konuştu
ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 20. Dönem Sertifika Töreni'nde konuştu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika