MHP Genel Başkanı Bahçeli: Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gezi Parkı davası kapsamında hüküm giymiş olan Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay hakkında Yargıtay 3.Ceza Dairesi'nin verdiği kararın TBMM'de okunmasıyla ilgili açıklama yaptı. Bahçeli, adaletin yerini bulduğunu belirtti.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Gezi Parkı davası kapsamında hüküm giymiş olan Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay hakkında Yargıtay 3.Ceza Dairesi'nin verdiği adil, hakkaniyetli ve hukuk temelli kararın, TBMM'nin dünkü birleşiminde okunmasıyla ilgili şahsın milletvekilliği düşürülmüş, nitekim adalet yerini bulmuştur." - ANKARA