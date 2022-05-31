MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sayın Kılıçdaroğlu, anlaşılan aklın başından gitmiş. - Haberler

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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sayın Kılıçdaroğlu, anlaşılan aklın başından gitmiş.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Sayın Kılıçdaroğlu, anlaşılan aklın başından gitmiş.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sayın Kılıçdaroğlu, anlaşılan aklın başından gitmiş.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sayın Kılıçdaroğlu, anlaşılan aklın başından gitmiş. Çok istekliysen, terörist Demirtaş'ın hasretini ziyadesi ile çekiyorsan, Kavala olmadan yaşayamam diyorsan, biraz daha devam et sonunda 'kanun' yoluyla onların koğuşundaki boş bir ranzaya sen de kapağı atarsın, nihayet çulunu serer duvara da halını asarsın." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Kemal Kılıçdaroğlu MHP Genel Başkanı Politika Haberler

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