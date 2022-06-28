MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Saadet Partisi'nin Genel Başkanı 2023 seçimlerine ilişkin olarak yüzde 99,9 kazanırız açıklamasını yapmış. - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Saadet Partisi'nin Genel Başkanı 2023 seçimlerine ilişkin olarak yüzde 99,9 kazanırız açıklamasını yapmış.

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Saadet Partisi'nin Genel Başkanı 2023 seçimlerine ilişkin olarak yüzde 99,9 kazanırız açıklamasını yapmış.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Saadet Partisi'nin Genel Başkanı 2023 seçimlerine ilişkin olarak yüzde 99,9 kazanırız açıklamasını yapmış. Biz Sayın Karamollaoğlu'na hayal dünyasında mutluluklar diliyoruz"

-"Dün Bartın, Karabük, Sinop'ta görülen sağanak yağışlar üzücü olaylara yol açmıştır. Kastamonu'da çay ve dereler taşmış, İnebolu'da köprüler yıkılmıştır"

- "Ormana kast edenler vatana kast etmişlerdir"

-" Ormana, orman canlılarına, Türkiyemizin doğal varlığına sabotaj içinde olanlara en ağır cezayı vermek milletimizin hak beklentisidir"

-"Böylesi bir caniliğin, bu tip bir vandallığın olağan karşılanması, akla da insanlık değerlerine de bütünüyle aykırıdır"

-"Utanmadan, sıkılmadan 'Aileme kızdım, ormanı kızdım' açıklamasını yapmıştır. Şu zehirli sözlere bakar mısınız? Her kafası sıkılan ülkemize zarar verirse milli varlığımızı nasıl koruyacağız?"

-"119 eş zamanlı yangın çıkmıştı. Günlerce yüreklerimiz ağızlarımızda korkunç sahnelere maruz kalmıştır. Binlerce hektarlık orman alanımız cayır cayır yanmıştı. Ormana düşmanlık iblise hizmetkarlıktır"

-"Ormanları yakmak, ormanı yok etmek veya daraltmak amacıyla işlenen suçların af kapsamına alınmayacağını da çok net bir şekilde kural altına alınmıştır"

-"İdam cezasını tartışmalarını çok yararlı gördüğümü, bir kanun teklifi gelirse seve seve destek olacağımızı açık seçik beyan ve ifade ediyorum. Kadın cinayetlerini ve terör suçlarını da kapsayacak bir genişlikte olmasını bekliyorum"

ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

İhlas Haber Ajansı / Politika

Kastamonu Karabük Ormana Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title