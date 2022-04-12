MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Rusya ve Ukrayna arasında aklıselimin galip geleceğine, Türkiye'nin de bu sürece dürüstçe katkı vereceğine inancımız... - Haberler

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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Rusya ve Ukrayna arasında aklıselimin galip geleceğine, Türkiye'nin de bu sürece dürüstçe katkı vereceğine inancımız...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Rusya ve Ukrayna arasında aklıselimin galip geleceğine, Türkiye'nin de bu sürece dürüstçe katkı vereceğine inancımız...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Rusya ve Ukrayna arasında aklıselimin galip geleceğine, Türkiye'nin de bu sürece dürüstçe katkı vereceğine inancımız tamdır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Rusya ve Ukrayna arasında aklıselimin galip geleceğine, Türkiye'nin de bu sürece dürüstçe katkı vereceğine inancımız tamdır. Küresel oyunların bitmek bilmeyen yeni senaryoları tedavülde olsa da insanlık değerleri eninde sonunda içine çekildiği girdaptan kurtulacaktır." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

MHP Genel Başkanı, Türkiye, Ukrayna, Rusya, Politika, Haberler

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