MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Rusya-Ukrayna) Yaygınlaşan komplolara rağmen Türkiye barışın yanında, barışsever adım ve atılımların arkasındadır. Bu yol çetin bir yoldur. Fakat vicdanın, mutabakatın, anlaşmanın, huzurun ve adaletin yolu olduğu da hepimizin malumudur." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika