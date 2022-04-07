MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Rusya-Ukrayna) Yaygınlaşan komplolara rağmen Türkiye barışın yanında, barışsever adım ve atılımların arkasındadır. - Haberler

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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Rusya-Ukrayna) Yaygınlaşan komplolara rağmen Türkiye barışın yanında, barışsever adım ve atılımların arkasındadır.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: '(Rusya-Ukrayna) Yaygınlaşan komplolara rağmen Türkiye barışın yanında, barışsever adım ve atılımların arkasındadır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Rusya-Ukrayna) Yaygınlaşan komplolara rağmen Türkiye barışın yanında, barışsever adım ve atılımların arkasındadır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Rusya-Ukrayna) Yaygınlaşan komplolara rağmen Türkiye barışın yanında, barışsever adım ve atılımların arkasındadır. Bu yol çetin bir yoldur. Fakat vicdanın, mutabakatın, anlaşmanın, huzurun ve adaletin yolu olduğu da hepimizin malumudur." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

MHP Genel Başkanı, Ukrayna, Türkiye, Rusya, Politika, Haberler

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