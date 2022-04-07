MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Rusya-Ukrayna) Yaygınlaşan komplolara rağmen Türkiye barışın yanında, barışsever adım ve atılımların arkasındadır.
İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Rusya-Ukrayna) Yaygınlaşan komplolara rağmen Türkiye barışın yanında, barışsever adım ve atılımların arkasındadır.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Rusya-Ukrayna) Yaygınlaşan komplolara rağmen Türkiye barışın yanında, barışsever adım ve atılımların arkasındadır. Bu yol çetin bir yoldur. Fakat vicdanın, mutabakatın, anlaşmanın, huzurun ve adaletin yolu olduğu da hepimizin malumudur." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / Politika