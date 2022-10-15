MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Rabbim'den niyazım, ebediyete irtihal eden işçilerimizi cennetiyle ve cemaliyle buluşturmasıdır. Politika Haberleri MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Rabbim'den niyazım, ebediyete irtihal eden işçilerimizi cennetiyle ve cemaliyle buluşturmasıdır. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Rabbim'den niyazım, ebediyete irtihal eden işçilerimizi cennetiyle ve cemaliyle buluşturmasıdır. Bu duygularla kederli ailelere ve aziz milletimize sabır ve baş sağlığı temennilerimi bahusus iletiyorum." - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Politika Haberler

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