MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Rabbim'den niyazım, ebediyete irtihal eden işçilerimizi cennetiyle ve cemaliyle buluşturmasıdır.
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Rabbim'den niyazım, ebediyete irtihal eden işçilerimizi cennetiyle ve cemaliyle buluşturmasıdır.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Rabbim'den niyazım, ebediyete irtihal eden işçilerimizi cennetiyle ve cemaliyle buluşturmasıdır. Bu duygularla kederli ailelere ve aziz milletimize sabır ve baş sağlığı temennilerimi bahusus iletiyorum." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika