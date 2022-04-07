MHP Genel Başkanı Bahçeli: "PKK/YPG'ye 2023 bütçesinde 100 milyonlarca dolar ayıran, müttefiklik hukukunu çiğneyen Amerika Birleşik Devletlerinin... - Haberler

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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "PKK/YPG'ye 2023 bütçesinde 100 milyonlarca dolar ayıran, müttefiklik hukukunu çiğneyen Amerika Birleşik Devletlerinin...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'PKK/YPG'ye 2023 bütçesinde 100 milyonlarca dolar ayıran, müttefiklik hukukunu çiğneyen Amerika Birleşik Devletlerinin...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "PKK/YPG'ye 2023 bütçesinde 100 milyonlarca dolar ayıran, müttefiklik hukukunu çiğneyen Amerika Birleşik Devletlerinin maksatlı tazyik ve telkinlerine nasıl itibar edelim.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "PKK/ Ypg'ye 2023 bütçesinde 100 milyonlarca dolar ayıran, müttefiklik hukukunu çiğneyen Amerika Birleşik Devletlerinin maksatlı tazyik ve telkinlerine nasıl itibar edelim. Ellerinde hançerle devamlı rehavet anımızı kollayan, punduna getirdiklerinde yapmayacakları kötülük bulunmayan 'sözde' dostlarımıza nasıl güven duyalım. Onların kara propagandalarına neden kulak verelim." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Amerika Birleşik Devletleri, dolar, YPG, PKK, Politika, Haberler

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