MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(PKK'nın fesih kararı) Türk vatanının her yöresine emek, sabır ve fedakârlıkla ekilen barış tohumları umutla sulanmış,...
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(PKK'nın fesih kararı) Türk vatanının her yöresine emek, sabır ve fedakarlıkla ekilen barış tohumları umutla sulanmış, nihayet tomurcuklanmış ve çiçek açmıştır.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "( Pkk'nın fesih kararı) Türk vatanının her yöresine emek, sabır ve fedakarlıkla ekilen barış tohumları umutla sulanmış, nihayet tomurcuklanmış ve çiçek açmıştır." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika