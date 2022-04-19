MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Pençe Kilit Operasyonu) Türk milletinin kuvvetli pençesi hainlerin kafasını koparacaktır. Bordo berelilerimiz, komandolarımız hamdolsun karadan teröristlerin inlerine kadar girmişlerdir. Komuta heyetimizi tebrik ediyor, kahraman Mehmetçiğimizin gözlerinden öpüyor, dua ve desteğimizle yanlarında olduğumuzu ifade ediyorum." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika