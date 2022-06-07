MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kılıçdaroğlu, mertsen çık söyle aday mısın? - Haberler

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sayın Kılıçdaroğlu, bal yapmayan arı gibi vızıldamayı bırak, mertsen çık söyle. Adamsan kararını açıkla, aday mısın? Değil misin? Neden susuyorsun" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli yaptığı konuşmada anket şirketlerine tepki göstererek, "Milliyetçi Hareket Partisi'nin oy oranlarını düşük gösterenlere, siyasetimizi küçümseme hayasızlığına düşenlere, sipariş kamuoyu araştırmalarıyla devamlı itibar cellatlığı yapanlara diyoruz ki, sizler bizi yok sayacaksınız, Allah'ın izniyle biz daha çok var olacağız. Sizler bizi hafife alacaksınız, günü geldiğinde ağırlığımız altında ezilmekten de kurtulamayacaksınız. Anketler partimizi ha yükseğe çıkarmış, ha dibe çekmiş, ha uçurmuş ha uçurumdan itmiş, hiç ama hiç önemli değildir. Ellerinden ne geliyorsa onu yapsınlar" açıklamasında bulundu.

"Anketle doğmadık ki, anketsiz ölelim. Anketle var olmadık ki, anket olmayınca yok olalım" diyen Bahçeli, "Çalışmamızın karşılığını üç beş anketçi müsveddesinden, beş on yarım porsiyon aydın ve kiralık kalemden beklemiyoruz, bunu aklımızdan dahi geçirmiyoruz. Milletimiz görsün, duysun ve taltif etsin yeter diyoruz. Allah'ımız bilsin ve takdir etsin tamamdır inancındayız. Gerisi kuru gürültüdür, laf salatasıdır, zillet ağzıdır" dedi.

Türkiye'nin geleceğinin Cumhur İttifakı'nın iradesiyle çizileceğini belirten Bahçeli, "İçinden geçtiğimiz zaman diliminde bazı sorunlarımız olabilir. Sorunsuz hayat, hayatsız sorun yoktur. Marifet, karşımızda yığınak yapan sorunların el birliğiyle, güç birliğiyle, inanç birliğiyle çözüme kavuşturulmasıdır" ifadelerini kullandı.

"ENFLASYONA KARŞI GÜVENLİK KUŞAĞI TESİS EDECEK HER ADIMA, HER KARARA SONUNA KADAR DESTEK VERECEĞİZ"

Ekonomik huzur ve güvenliği yıpratmayı amaçlayanların üzerlerine kararlılıkla gidildiğinden bahseden Bahçeli, "Nitekim ekonomik ve mali bağımsızlığımızı tehdit edenlere, vatandaşlarımızın helal kazancına, el emeğine, göz nuruna ve alın terine musallat olanlara seyirci kalınmayacaktır" şeklinde konuştu.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak, memurların, emekliklerin ve tüm vatandaşların ekonomik yararını gözeteceklerinin altını çizen Genel Başkan Bahçeli, "Gelir ve ücret artışını sağlayacak, enflasyona karşı güvenlik kuşağı tesis edecek her adıma, her karara sonuna kadar destek vereceğiz. TBMM'de üzerimize ne düşüyorsa mutlaka yapacağız. Hiç kimseyi dara düşürmeyeceğiz, zorda bırakmayacağız" diye konuştu.

"FİTNENİN BAŞI GÖVDESİNDEN KOPARILACAK, KÖKÜ DE KAZINACAKTIR"

Genel Başkan Bahçeli, Türkiye'nin güney sınırları boyunca oluşturulmak istenen terör devletinin peş peşe yapılan askeri harekatlarla engellendiğinin altını çizerek, "Türkiye, bölücü teröre merhamet göstermeyeceğini, müsaade etmeyeceğini hem sınır içinde hem de sınır ötesinde güç kullanarak ve şehitler vererek kanıtlamıştır. Bölücü terörün hudutlarımızda tutunması, mücavir bölgelerde yuvalanması, bunun yanı sıra ülkemizi zehirleme ve tehdit amacı Allah'ın inayetiyle başarılı olamayacaktır. Fitnenin başı gövdesinden koparılacak, kökü de kazınacaktır" dedi.

"EMPERYALİZMİN MİÇOSU HADDİNİ AŞMAKTADIR"

Terör örgütünün Fırat'ın doğusundan da batısından da sökülüp atılması gerektiğini söyleyen Bahçeli şöyle devam etti:

"Türkiye'nin bu kararlı ve kahramanca duruşundan rahatsız olan malum ülkelerin Yunanistan'ı koz olarak sahaya sürmesi tesadüfi değildir. Miçotakis'in tıpkı dedeleri gibi tekraren maşalığa heves etmesi, Ege'de gerginliği tırmandırıcı söz ve politik eylemleri bardağı taşıracak aşamaya doğru hızla mesafe almaktadır. Egemenliği tartışmalı olan ve burnumuzun dibinde bulunan adaları ziyaret ederek Türkiye'yi tahrike yeltenen küstah Miçotakis, Ege'yi bir Yunan denizi haline getirmek, gerekirse de silahlı bir çatışma ortamı oluşturmak için devamlı provokasyon halindedir. EMPERYALİZMİN MİÇOSU HADDİNİ AŞMAKTADIR."

Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Haziran 2023'te yapılacağını tekrarlayarak, "Gerçekte milli güvenlik sorunu olan zillet ittifakının boşuna kurduğu bir komisyon vasıtasıyla seçim güvenliğiyle ilgili çağrıda bulunması ve yaptığı sözde çalışmayı kamuoyuyla paylaşması tam bir pişkinlik ve çelişkidir. Bunlar seçim güvenliğini sağlama yetkisini nereden almayı düşünmektedir?" dedi.

"KILIÇDAROĞLU, MERTSEN ÇIK SÖYLE ADAY MISIN?"

Millet İttifakı'nın kimi Cumhurbaşkanı adayı göstereceğinin derin bir anlaşmazlık ve tartışma konusu olduğuna değinen Bahçeli şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu, bal yapmayan arı gibi vızıldamayı bırak, mertsen çık söyle. Adamsan kararını açıkla, aday mısın? Değil misin? Neden susuyorsun? Niçin duruyorsun? Neyi bekliyorsun? Hangi mantıkla keçeyi suya atıp çıkan yerlerini taşlıyorsun? Sayın Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olacak yürek sende var mı onu söyle? Gözün kesiyor mu ondan bahset? Er meydanına çıkabilecek cesaretin var mı onu ifade et?"

(Mevlüt İşli - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Politika