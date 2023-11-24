Üye Girişi
Haberler

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin eski Sincan İlçe Başkanı Can'ın cenaze törenine katıldı

Son Güncelleme:
Politika Haberleri
Abone Ol

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin eski Sincan İlçe Başkanı Sabri Can'ın cenaze törenine katıldı.

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin eski Sincan İlçe Başkanı Sabri Can'ın cenaze törenine katıldı.

Mhp'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bahçeli'nin, Can için Çimşit Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine katıldığı belirtildi.

Törende MHP Genel Başkan Yardımcıları Mevlüt Karakaya ve Yaşar Yıldırım da yer aldı.

Kaynak: AA / Politika

Sincan MHP Politika Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title