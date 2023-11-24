MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin eski Sincan İlçe Başkanı Can'ın cenaze törenine katıldı
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin eski Sincan İlçe Başkanı Sabri Can'ın cenaze törenine katıldı.
Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin eski Sincan İlçe Başkanı Sabri Can'ın cenaze törenine katıldı.
Mhp'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bahçeli'nin, Can için Çimşit Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine katıldığı belirtildi.
Törende MHP Genel Başkan Yardımcıları Mevlüt Karakaya ve Yaşar Yıldırım da yer aldı.
Kaynak: AA / Politika