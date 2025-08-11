MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Netanyahu) Bu katilin savaşı bitirmek adına ileri sürdüğü imha şartlarını tartışmaya açmak ve gündeme taşımak dahi kabul...
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Netanyahu) Bu katilin savaşı bitirmek adına ileri sürdüğü imha şartlarını tartışmaya açmak ve gündeme taşımak dahi kabul edilemez bir yanlıştır.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Netanyahu) Bu katilin savaşı bitirmek adına ileri sürdüğü imha şartlarını tartışmaya açmak ve gündeme taşımak dahi kabul edilemez bir yanlıştır." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika