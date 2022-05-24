MHP Genel Başkanı Bahçeli: "NATO kimi üye yapıyorsa yapsın buna karşılık Türk ve İslam ruhunun ayağa kalkıp genişlemesi küresel dengeleri kökten... - Haberler

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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "NATO kimi üye yapıyorsa yapsın buna karşılık Türk ve İslam ruhunun ayağa kalkıp genişlemesi küresel dengeleri kökten...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'NATO kimi üye yapıyorsa yapsın buna karşılık Türk ve İslam ruhunun ayağa kalkıp genişlemesi küresel dengeleri kökten...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "NATO kimi üye yapıyorsa yapsın buna karşılık Türk ve İslam ruhunun ayağa kalkıp genişlemesi küresel dengeleri kökten değiştirecek, bölgesel hesapları muhataplarının kursağında bırakacaktır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "NATO kimi üye yapıyorsa yapsın buna karşılık Türk ve İslam ruhunun ayağa kalkıp genişlemesi küresel dengeleri kökten değiştirecek, bölgesel hesapları muhataplarının kursağında bırakacaktır." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

MHP Genel Başkanı, İslam, Türk, Politika, Haberler

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