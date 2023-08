MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Muhalefet unsurları her zaman olağanüstü toplantıya çağırabilirler. 1 Ekim'e kadar her toplantıda buradayız'

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Başkanı Devlet Bahçeli, 'Muhalefet unsurları her zaman olağanüstü toplantıya çağırabilirler. 1 Ekim'e kadar her toplantıda buradayız' dedi. Bahçeli, CHP'nin olağanüstü toplantıya çağırması üzerine TBMM kulisinde yerini aldı. Bahçeli, yoklama esnasına MHP milletvekilleri ile birlikte kuliste bekledi. Bahçeli, olağanüstü toplantı çağrısına ilişkin soruya, 'Türkiye'nin gündemi çok yoğun. Muhalefet unsurları her zaman olağanüstü toplantıya çağırabilirler. 1 Ekim'e kadar her toplantıda buradayız' diye konuştu.