MHP Genel Başkanı Bahçeli, Muğla'da konuştu: (1)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sayısı altıyla başlayıp sonunda dokuza çıkan kumar masası, ülkemizin geleceğini karartma, kundaklama arayışındadır. Türk milleti bu tuzağa düşmez, düşmeyecektir." dedi.

Bahçeli, partisince Atatürk Bulvarı'nda düzenlenen "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" temalı toplantıda yaptığı konuşmada, 10 gün sonra yapılacak seçimlerin ülkenin dirliğine, milletin birliğine, demokrasinin geleceğine, insanın huzur ve refahına hayırlı sonuçlar getirmesini temenni etti.

Muğla'nın her şart altında zulmün karşısında, mazlumun yanında durduğunu belirten Bahçeli, "İki eliyle kalp işareti yapan ikiyüzlü siyasetçiler Muğlalı kardeşlerimi aldatamazlar. Bukalemun siyasetçilere Muğlalı yüz vermez, fırsat vermez, izin vermez, şans vermez. Milli ve manevi değerlerle çatışıp çelişen siyasi ittifakların Muğla'yla muhabbet bağı olamaz." dedi.

Yurt dışındaki vatandaşların oy kullanma sürecinin başladığını anımsatan Bahçeli, şunları söyledi:

"Bazı ülkelerde demokrasi düşmanları sahne almıştır. Bölücü terör örgütü yandaşları vatandaşlarımızın hür iradesine kilit vurmak istemişlerdir. Bu vandallığın görüldüğü ülkelerde demokrasi cellatlarına maksatlı şekilde sessiz kalınmıştır. Sandık demokrasinin namusudur. Bu namusa musallat olanlar insanlık düşmanıdır. Bölücü ve terör sevicilerin demokrasi iddiası, özgürlük istekleri, insan hakları ifadeleri baştan ayağa sahtekarlıktır. Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan her vatandaşıma çağrımdır, mutlaka sandığa gidiniz, mutlaka oyunuzu kullanınız, ülkenize ve geleceğinize mutlaka sahip çıkınız. Siz sahip çıkmazsanız Türkiye'yi ateşe atacaklar. Siz sahip çıkmazsanız aydınlık yarınlarınızı karanlığa boğacaklar."

"TBMM'de Cumhur İttifakı'nı güçlendirecek misiniz?"

Bahçeli, huzurlu bir Türkiye, ekonomik gelişmişlik, Türk ve Türkiye Yüzyılı'nı gerçekleştirmek, lider ülke ve süper güç Türkiye'nin inşası için sıranın millette olduğunu kaydetti.

Sanayiden tarıma, sağlıktan ulaştırmaya, üretimden ekonomiye her alanda güçlü adımlar atılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile devam edilmesi gerektiğini ifade eden Bahçeli, vatandaşlara "14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri'ne hazır mısınız? Şartlar ne olursa olsun sandığa gidecek misiniz? Sandığın başında, bir oyunuzu Milliyetçi Hareket Partisi'ne, bir oyunuzu da Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a verecek misiniz? TBMM'de Cumhur İttifakı'nı güçlendirecek misiniz? Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine destek olacak mısınız?" diye sordu.

Vatandaşın heyecanının umutları diri tuttuğunu dile getiren Bahçeli, vatandaşın kahramanca duruşunun iç ve dış ihanet şebekesini ürküttüğünü belirtti.

Siyasetin millete hizmet vasıtası olduğunu aktaran Bahçeli, siyasetçinin de dürüst, sorunlara çözüm üretecek yetkinliğe ve yeterliliğe haiz olması gerektiğini bildirdi. Kendilerinin haysiyetli ve ilkeli bir mücadele çizgisiyle her zaman vatandaşın yanında olduklarını işaret eden Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sözümüz milletin sözüdür. İrademiz milletin iradesidir. Sevdamız Türkiye'dir. Kim ne yaparsa yapsın, hangi provokasyona müracaat ederse etsin, biliniz ki ayrılmayacağız, ayrışmayacağız, kavga ve karışıklık bekleyenlerin oyunlarına gelmeyeceğiz. Ancak zillet ittifakı tehlike saçmaktadır. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ağırlaştırılmış etnik ve mezhep kutuplaşmasını kışkırtmaktadır. Sayısı 6'yla başlayıp sonunda 9'a çıkan kumar masası ülkemizin geleceğini karartma, kundaklama arayışındadır. Türk milleti bu tuzağa düşmez, düşmeyecektir."

"HDP'yle yapılan görüşmede rejimi değiştirme hususunda söz birliği yapıldı mı?"

Terörle mücadele konusuna değinen Bahçeli, "Zillet ittifakının ortak politikalar mutabakat metninde, 'Güvenlik ve terörle mücadele politikasının Batı'yla entegre edileceği' ifade edilmiştir. Milli güvenliğimizin neresini, nasıl ve niçin entegre edecekler? Terörle mücadele politikasının entegresini nasıl ve hangi hakla yapacaklar? Zillet ittifakının gizli ajandası teslim olmuş bir Türkiye'dir." diye konuştu.

Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun amacının egemenlik çıkarlarından vazgeçmiş bir Türkiye haline getirmek olduğunu savundu.

HDP, PKK, YPG ve FETÖ'nün Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini aktaran Bahçeli, şunları kaydetti:

"HDP'nin bir eşbaşkanı 28 Nisan 2023 tarihinde dedi ki 'Bu rejimi değiştirmek için Kılıçdaroğlu ile hedeflerimiz örtüşüyor, destekleyeceğiz.' Bir başka HDP'li bölücü milletvekili adayı yüzyıllık Cumhuriyet'i değiştirmeyi vaat etmiştir. Şu pervasızlığa, şu şımarıklığa, şu kepazeliğe bakar mısınız? Anlaşılan Cumhuriyet, zillet ittifakını rahatsız ediyor. 29 Ekim 1923 ruhu, Kılıçdaroğlu'nun uykularını kaçırıyor. Muğla'dan sesleniyorum, Türkiye'de rejimi değiştirecek, Cumhuriyet'i yıkacak bir alçak, bir şerefsiz henüz anasının karnından doğmadı. Kılıçdaroğlu, soracağım sorulara derhal cevap vermelidir. HDP'yle yapılan görüşmede rejimi değiştirme hususunda söz birliği, hedef birlikteliği yapıldı mı? Özerklikten federasyona kadar farklı farklı bölünme modelleri konuşulup üzerinde mutabakata varıldı mı? Kılıçdaroğlu'nun terörist Demirtaş'ı serbest bırakma açıklamasını biliyoruz da acaba İmralı canisini önce ev hapsine, sonra da dağlara bırakılma konusunda ittifak sağlandı mı? Kutuplaşmadan ve savrulmadan şikayet eden bu zat, Türkiye'yi barıştıracağım derken neyi kast ediyor? Ülkemizde küs kim, kırgın kim, kavgalı kimler? Kumar masasından başka anlaşmazlık ve gerilim nerede var? 'Atatürk Havalimanı'nı CIA ilişkili ABD'li bir şirkete vereceğim' diyen Kılıçdaroğlu diyet borcunu ödeme vaadini taksit taksit paylaşmaktadır. Fakat hevesi kursağında kalacaktır. Hayalini kurduğu, hedefini koyduğu, temelini dinamitlemek istediği karanlık bir ülke tablosuna asla ulaşamayacaktır."

(SÜRECEK)