MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Misafirin ve misafirliğin süresi sınırlıdır. - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Misafirin ve misafirliğin süresi sınırlıdır.

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Misafirin ve misafirliğin süresi sınırlıdır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Misafirin ve misafirliğin süresi sınırlıdır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Misafirin ve misafirliğin süresi sınırlıdır. Türk milletinin mevcut nüfus dokusunun, toplumsal huzur ve güvenliğinin sağlam esaslara bağlanması vazgeçilmez amacımızdır. Her insanın kendi yurdunda emniyet ve esenlik içinde yaşamaya hakkı vardır. Özellikle önümüzdeki bayram günlerinde ülkelerine gidebilen Suriyeli sığınmacıların tekrar geri dönmelerine de hiç gerek yoktur." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

MHP Genel Başkanı, Türk, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title