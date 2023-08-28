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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın doğasına ve...

Politika Haberleri

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın doğasına ve duruşuna müzahir siyasetiyle nasıl mücadele etmişse, aynısıyla 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde de ilkeli ve işbirliğini esas alan...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: " Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın doğasına ve duruşuna müzahir siyasetiyle nasıl mücadele etmişse, aynısıyla 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde de ilkeli ve işbirliğini esas alan tavrını gösterecektir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Milliyetçi Hareket Partisi Politika Haberler

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