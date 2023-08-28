MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın doğasına ve...
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın doğasına ve duruşuna müzahir siyasetiyle nasıl mücadele etmişse, aynısıyla 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde de ilkeli ve işbirliğini esas alan...
MHP Genel Başkanı Bahçeli: " Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın doğasına ve duruşuna müzahir siyasetiyle nasıl mücadele etmişse, aynısıyla 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde de ilkeli ve işbirliğini esas alan tavrını gösterecektir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika