MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Milletin Sesi ismi ile düzenlediğiniz mitinge Kandil'i taşımak isteyen vatan hainlerin niye bir şey diyemedin, demedin?" - Haberler

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kılıçdaroğlu Dersim sayfasını yeniden açıp yeni bir isyan teşebbüsünü aklından geçiriyorken, Türk milleti seni...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Başbakan Miçotakis ne kadar karşı gelse de Kıbrıs'ta egemen eşitlik temeline dayalı iki devletli çözümden başka bir çıkış...