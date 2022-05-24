MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Milletin Sesi ismi ile düzenlediğiniz mitinge Kandil'i taşımak isteyen vatan hainlerin niye bir şey diyemedin, demedin?" - Haberler

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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Milletin Sesi ismi ile düzenlediğiniz mitinge Kandil'i taşımak isteyen vatan hainlerin niye bir şey diyemedin, demedin?"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Milletin Sesi ismi ile düzenlediğiniz mitinge Kandil'i taşımak isteyen vatan hainlerin niye bir şey diyemedin, demedin?'

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Milletin Sesi ismi ile düzenlediğiniz mitinge Kandil'i taşımak isteyen vatan hainlerin niye bir şey diyemedin, demedin?

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Milletin Sesi ismi ile düzenlediğiniz mitinge Kandil'i taşımak isteyen vatan hainlerin niye bir şey diyemedin, demedin?" - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

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