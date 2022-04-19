MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Millet İttifakı) 7 partinin sadece güçlendirilmiş parlamenter sistem geçişi için bir araya geldikleri, mevsimlik siyaset...
İhlas Haber Ajansı - Politika
- Güncelleme:
- Güncelleme:
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Millet İttifakı) 7 partinin sadece güçlendirilmiş parlamenter sistem geçişi için bir araya geldikleri, mevsimlik siyaset yaptıkları anlaşılmaktadır.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Millet İttifakı) 7 partinin sadece güçlendirilmiş parlamenter sistem geçişi için bir araya geldikleri, mevsimlik siyaset yaptıkları anlaşılmaktadır." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / Politika