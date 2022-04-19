MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Millet İttifakı) 7 partinin sadece güçlendirilmiş parlamenter sistem geçişi için bir araya geldikleri, mevsimlik siyaset... - Haberler

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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Millet İttifakı) 7 partinin sadece güçlendirilmiş parlamenter sistem geçişi için bir araya geldikleri, mevsimlik siyaset...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: '(Millet İttifakı) 7 partinin sadece güçlendirilmiş parlamenter sistem geçişi için bir araya geldikleri, mevsimlik siyaset...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Millet İttifakı) 7 partinin sadece güçlendirilmiş parlamenter sistem geçişi için bir araya geldikleri, mevsimlik siyaset yaptıkları anlaşılmaktadır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Millet İttifakı) 7 partinin sadece güçlendirilmiş parlamenter sistem geçişi için bir araya geldikleri, mevsimlik siyaset yaptıkları anlaşılmaktadır." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

MHP Genel Başkanı, Millet İttifakı, Siyaset, Politika, Haberler

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