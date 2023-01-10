MHP Genel Başkanı Bahçeli: "MHP'yi meşgul ettiklerini zannedip kuşku uyandırmak isteyenler Türk milletinin kuyusunu kazmak isteyenlerdir. Politika Haberleri MHP Genel Başkanı Bahçeli: "MHP'yi meşgul ettiklerini zannedip kuşku uyandırmak isteyenler Türk milletinin kuyusunu kazmak isteyenlerdir. Mhp Genel Başkanı Bahçeli: " Mhp'yi meşgul ettiklerini zannedip kuşku uyandırmak isteyenler Türk milletinin kuyusunu kazmak isteyenlerdir. Olan biteni sıkı şekilde takip ediyoruz." - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika MHP Politika Haberler

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