MHP Genel Başkanı Bahçeli: "MHP'ye ihanetin tarla kurultaylarının, imza kampanyalarının nedeni sanıyorum çok daha netleşmiştir. Politika Haberleri MHP Genel Başkanı Bahçeli: "MHP'ye ihanetin tarla kurultaylarının, imza kampanyalarının nedeni sanıyorum çok daha netleşmiştir. Mhp Genel Başkanı Bahçeli: " Mhp'ye ihanetin tarla kurultaylarının, imza kampanyalarının nedeni sanıyorum çok daha netleşmiştir. Biz biliyorduk bununla birlikte herkes de görmüştür. Silahlara veda mesajını düşünüp tavır geliştirmesi gerekenler bir zamanlar yan yana olduğumuz kişilerdir. İYİ Parti Başkanı silahlara değil siyasete veda edeceği günlere önünde sonunda ulaşacaktır." - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika MHP Politika Haberler

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