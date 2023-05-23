MHP Genel Başkanı Bahçeli, Malatya'da konuştu Açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, " Türkiye'yi hedefe doğru götürebilecek yönetimdeki istikrar, devletin gücüyle özdeşleşerek mutlak suretle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ikinci dönem tekrar hayata geçmeli ve bunun lideri olan Recep Tayyip Erdoğan 13'üncü Cumhurbaşkanımız olmalıdır. Bunu yapmak mecburiyetindeyiz, bunu başarmak mecburiyetindeyiz." dedi.

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Kültür ve Turizm Bakanlığınca kurulan Malet Geçici Konaklama Merkezi'nde vatandaşlara hitap etti.

6 Şubat'ta ülkenin "asrın felaketi" olarak nitelendirilen büyük bir deprem felaketiyle karşı karşıya kaldığını anımsatan Bahçeli, "50 bini aşkın vatan evladının şehit olduğunu", 110 bini aşkın kişinin deprem felaketinde yaralanarak Türkiye'nin muhtelif hastanelerinde tedavi edildiğini dile getirdi.

6 Şubat'tan bugüne kadar çok önemli tedbirlerin alındığını, Türkiye'nin 104 gün içinde depremin büyük acısını ortadan kaldırabilecek birçok uygulama yaptığını dile getiren Bahçeli, "Asrın felaketinin ortadan kaldırılmasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve onun lideri sayın Recep Tayyip Erdoğan, bütün bakanlarıyla devletin kamu gücüyle kamuda görevli vatan evlatlarıyla valisi, kaymakamı, polisi, Mehmetçikleriyle 11 ilimizde her türlü tedbiri almak suretiyle beslenme ihtiyacı karşılandı. Barınmaya el atıldı. Öbür taraftan enkazlar kaldırılarak normal hayata geçişler sağlandı ve böylelikle Türkiye üzerinde oyunlar bozularak deprem istismarı ortadan kaldırıldı." dedi.

14 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devamından yana olanların yüksek bir başarı elde ettiğini belirten Bahçeli, "Bütün engellere rağmen, bütün fitne fesatlara rağmen, kamuoyu araştırmalarındaki saptırmalara rağmen yüzde 49 oyla Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a millet dedi ki 'Recep Ağa yola devam, senin hakkındır.'" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'yi küresel emperyalizmin kucağına kimler atmak istedi"

Milletin bu dönemde bazı hususlara dikkat etmesi gerektiğini belirten Bahçeli, şöyle devam etti:

"Birincisi istikrar sürsün Türkiye büyüsün, ikincisi 14 Mayıs seçimlerinde Meclis'te yani yasamayla yürütme arasında bir denge kurulsun, üçüncü olarak terörle mücadele mutlak suretle sonuçlandırılsın, dördüncü olarak da Türkiye'nin sosyal ve ekonomik sorunlarının çözülmesi için ne gerekiyorsa yapılsın. İşte böyle bir dönemde yapılmış olan cumhurbaşkanlığı seçiminde bu hedefler doğrultusunda oldukça başarı sağlanmıştır. Başarılarda enkazlar temizlenmiş, beslenme geçekleştirilmiş, sağlık problemlerine ciddi manada el atılmış öbür taraftan konutlarda köyden şehire kadar ne gerekiyorsa yapılma çabası içerisine girilmiş. Sosyal ve ekonomik konular üzerinde çok kararlı duruşlar olmuş ve böylelikle yeni bir Türkiye, yeni bir hayat, yeni bir yüzyılın adımlarının atılma kararlılığı ortaya çıkmış. Bu kararlılığın durmaması, yarıda kalmaması lazım. Türkiye'yi hedefe doğru götürebilecek yönetimdeki istikrar, devletin gücüyle özdeşleşerek mutlak suretle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ikinci dönem tekrar hayata geçmeli ve bunun lideri olan Recep Tayyip Erdoğan 13'üncü Cumhurbaşkanımız olmalıdır. Bunu yapmak mecburiyetindeyiz, bunu başarmak mecburiyetindeyiz. Türkiye'yi bu manada yarıda bırakmak isteyenlere karşı çok duyarlı olmalıyız. Bunu yaparken de milletçe birlik ve beraberlik içerisinde bulunmalıyız."

Vatandaşlara sandığa gitme çağrısında bulunan Bahçeli, "Sandıkta sorumluluklar üstlenmeliyiz. Seçimlerde siyasi partilere verilen oylar, ittifakları destekleyen bu memleket evlatları bir an düşünmeli. 14 Mayıs öncesinde ne oldu? 14 Mayıs siyaseten kimler tarafından istismar edildi ondan sonra da Türkiye'yi küresel emperyalizmin kucağına kimler atmak istedi bunu bu vatan evlatları görmeli ve bilmeli." diye konuştu.

Bahçeli, seçimlerde sandığa gitme kararlılığının mutlaka gösterilmesi gerektiğini aktararak, şunları söyledi:

"Oy pusulasını ele aldığınızda o pusulaya öyle bir bakış sergileyin ki televizyonlardaki yalana dolana değil soğana patatese değil milletin geleceğine deprem felaketinin ortadan kaldırılmasına, gecesini gündüzüne katan bir resim var ki o resim Recep Tayyip Erdoğan'dır. O zaman Recep Tayyip Erdoğan resmini gördüğünüz yerde elinize aldığınız oy pusulasıyla, milletimin geleceği, Türkiye'nin geleceği, deprem felaketlerinin tamamen ortadan kaldırılması, güçlü ve lider bir Türkiye için yeni bir yüzyılın eşiğinde Türkiye'yi zafere götürebilecek bir sonucun alınması lazım. İşte bu sonuç, Amerika'nın kovboyları değil Almanya'nın Avrupa'nın uşakları değil Anadolu'nun evlatları Anadolu'nun yiğidine sahip çıkmalıdır. Bunu başarmalısınız."

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine vurgu

Koalisyon hükümetlerinin Türkiye'nin temel sorunlarını çözmeye yetmediğini, ülkeyi felakete, kaosa sürüklediğini, ülkenin sorunlarının çözümünde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin büyük önem taşıdığına vurgu yapan Bahçeli, şöyle konuştu:

"Bu sistemin de 5 yıllık uygulaması başarıyla geçmiştir kim ne derse desin dünyada sözü dinlenen bir Türkiye olmuştur artık. Sorunları çözülen bir Türkiye olmuştur. Kardeşliği, beraberliği sağlayan bir Türkiye olmuştur. Terörün kökü kazınacak hale getirilmiştir. İşte bunun yanında da ekonomik yönden çok önemli kararlar da alınmıştır. Öyleyse sistemi değiştirmeye kalkan insanlar Türkiye'de oyun kuruculardır. Bunlar 6 masa ile başladılar şimdi 7 masaya çıktılar yarın da ne olacağı belli değil. Hal böyle olunca şimdi bazı tarihleri yan yana koyacaksınız. 14 Mayıs çok partili siyasi hayata geçiş demokrasi hayatını güçlendirecek, siyasi dönüşümün sağlandığı bir gündür. O günden sonra yaşananları gözünüzün önüne getirin. 27 Mayıs darbeler tarihidir. Öyleyse önümüzdeki 27 Mayıs'ta tekrar darbe heveslerinde olanlara onu kendilerine silah olarak kullananlara artık fırsat verilmemelidir.

28 Mayıs ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin çok güçlü bir ara farkla sonuçlanması halinde Türkiye'de istikrarı sağlayan istikbali gerçekleştirmeyi hedeflenen bir sistemin köklü olarak hayata geçmesi sağlanmalıdır.

Bazı yerlerde dergiler, gazeteler, hükümetler, Avrupalılar, Amerikalılar, Türkiye'deki işbirlikçileri, bazı köşe yazarları her gece Türkiye'de bir tek istek üzerinde bulunuyorlar. Artık parlamenter sistemi unutmuşlar, başka şeyleri unutmuşlar, terörle işbirliğine girmişler ama engel olan birisi var o da Sayın Recep Tayyip Erdoğan, (ona) gitsin diyorlar. Hans bir Amerikan çocuğudur, Sam bir Amerikan çocuğudur. Jesse James bir Amerikan kovboyudur. Almanya'da bir başkası var. Fransa'da Frank var. İngiltere'de Hanry var. Böyle bir dönem içerisinde hepsi bir ağız birliği yapmış Türkiye'de de 6'lı masanın altı üstü hep beraber bir araya gelmiş ve 'Recep Tayyip Erdoğan gitsin' diye bas bas bağırıyorlar. Malatya'dan sesleniyorum. Hans, Sam, Hanry, Tony, Coni, Frank, Anadolu'nun yiğidi Recep Tayyip Erdoğan'ı ezemezler, yok edemezler, tekrar cumhurbaşkanı olmasına mani olamazlar çünkü zafere inanıyoruz, inanç bizdedir, takdir Cenab-ı Allah'tadır, yetki sizdedir."