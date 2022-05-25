MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kiralardaki dengesiz yükselişlere sessiz kalamayız. Konutlardaki anormal yükselişi atıl vaziyette seyredemeyiz." - Haberler

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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kiralardaki dengesiz yükselişlere sessiz kalamayız. Konutlardaki anormal yükselişi atıl vaziyette seyredemeyiz."

İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Kiralardaki dengesiz yükselişlere sessiz kalamayız. Konutlardaki anormal yükselişi atıl vaziyette seyredemeyiz.'

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kiralardaki dengesiz yükselişlere sessiz kalamayız. Konutlardaki anormal yükselişi atıl vaziyette seyredemeyiz.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kiralardaki dengesiz yükselişlere sessiz kalamayız. Konutlardaki anormal yükselişi atıl vaziyette seyredemeyiz." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

MHP Genel Başkanı, Politika, Haberler

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