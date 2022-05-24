Devlet Bahçeli: "Kiralardaki dengesiz yükselişlere sessiz kalamayız" - Haberler

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Devlet Bahçeli: "Kiralardaki dengesiz yükselişlere sessiz kalamayız"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Devlet Bahçeli: 'Kiralardaki dengesiz yükselişlere sessiz kalamayız'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında konuşuyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında konuşuyor. Konuşmasından satırbaşları:

"Kiralardaki dengesiz yükselişlere sessiz kalamayız. Konutlardaki anormal yükselişi atıl vaziyette seyredemeyiz."

"Kira artışları ile konut fiyatlarındaki vahim artışları sınırlandırmak, dar ve orta gelirli vatandaşlarımızı düşünmek ve taleplerine kulak vermek mecburiyetindeyiz."

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Politika

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