Devlet Bahçeli: "Kiralardaki dengesiz yükselişlere sessiz kalamayız" - Haberler

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Sultan II. Abdülhamid'i cepheleştiren, sudan sebepler ile karşı karşıya getiren kanı...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "II. Abdülhamid'i ilk savunan, bu kapsamda kalem ve kelam imtiyazına sahip olan değerli şahsiyet ve fikir insanımız merhum...