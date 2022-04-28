MHP Genel Başkanı Bahçeli: (Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriğinin kesilmesi) "O kadar kandil gönderdik bir tanesi kullanılmamış. - Haberler

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MHP Genel Başkanı Bahçeli: (Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriğinin kesilmesi) "O kadar kandil gönderdik bir tanesi kullanılmamış.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: (Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriğinin kesilmesi) 'O kadar kandil gönderdik bir tanesi kullanılmamış.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: (Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriğinin kesilmesi) "O kadar kandil gönderdik bir tanesi kullanılmamış.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: (Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriğinin kesilmesi) "O kadar kandil gönderdik bir tanesi kullanılmamış. Bizimkini kullanmayıp ne yaptı, hayatlarında görmeyen lüksü kullanırlardı eskiden. Şimdi kandili kullanmıyorsun lüksü kullanıyorsun." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

MHP Genel Başkanı, kandil, Politika, Haberler

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