Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: 'İzansız ve kalpsizdir'

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Kılıçdaroğlu ve Millet ittifakına sert tepki gösterdi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: " Türkiye Cumhuriyeti'nde "Roboski" diye bir yerleşim yeri olmamasına rağmen, bölücü terör örgütünün bu kirli üslubunu seslendiren Kılıçdaroğlu bir kez daha yaş tahtaya basmıştır."

"Kılıçdaroğlu Kürt kökenli kardeşlerimi istismar çemberine alarak hissiyatlarını kanatmayı siyaset zannedecek kadar art niyetli, heveslerini kaşımayı helalleşme adıyla tevil edecek kadar da izansız ve kalpsizdir."

"PKK'nın yörüngesine sabitlenen zillet partilerinin FETÖ'nün siyasette açık seçik temsil noktasına gönüllü olmaları malumun ilanı, bilinenin ibrası şeklinde okunacak, böyle de yorumlanacaktır."

(İHA)