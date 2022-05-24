MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kılıçdaroğlu Dersim sayfasını yeniden açıp yeni bir isyan teşebbüsünü aklından geçiriyorken, Türk milleti seni... - Haberler

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kılıçdaroğlu Dersim sayfasını yeniden açıp yeni bir isyan teşebbüsünü aklından geçiriyorken, Türk milleti seni...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kılıçdaroğlu Dersim sayfasını yeniden açıp yeni bir isyan teşebbüsünü aklından geçiriyorken, Türk milleti seni cumhurbaşkanı yapmaz, yapamaz, yapmayacaktır.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kılıçdaroğlu Dersim sayfasını yeniden açıp yeni bir isyan teşebbüsünü aklından geçiriyorken, Türk milleti seni cumhurbaşkanı yapmaz, yapamaz, yapmayacaktır." - ANKARA
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