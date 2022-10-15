MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İzah ve ifadesinde kelimelerin yetersiz kaldığı söz konusu maden faciası hepimizi ve herkesi hüzne boğmuştur. Politika Haberleri MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İzah ve ifadesinde kelimelerin yetersiz kaldığı söz konusu maden faciası hepimizi ve herkesi hüzne boğmuştur. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İzah ve ifadesinde kelimelerin yetersiz kaldığı söz konusu maden faciası hepimizi ve herkesi hüzne boğmuştur. Elbette dayanışmanın, yardımlaşmanın ve kenetlenmiş ortak bir iradenin eşliğinde bu zor ve çetin günlerin yaraları Allah'ın izniyle sarılacaktır." - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Politika Haberler

Haberler ›› Politika ›› MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'İzah ve ifadesinde kelimelerin yetersiz kaldığı söz konusu maden faciası hepimizi ve herkesi hüzne boğmuştur. - Haberler

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