MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelikleri terörizme 'evet' demek, Türkiye düşmanlarına olur vermek anlamına gelecektir. - Haberler

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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelikleri terörizme 'evet' demek, Türkiye düşmanlarına olur vermek anlamına gelecektir.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelikleri terörizme 'evet' demek, Türkiye düşmanlarına olur vermek anlamına gelecektir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelikleri terörizme 'evet' demek, Türkiye düşmanlarına olur vermek anlamına gelecektir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelikleri terörizme 'evet' demek, Türkiye düşmanlarına olur vermek anlamına gelecektir. Türkiye 'tamam' demeden rızası alınmadan bu iki ülkenin hukuken NATO üyesi olması imkansızdır." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

MHP Genel Başkanı, Finlandiya, Türkiye, İsveç, Politika, Haberler

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