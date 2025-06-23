MHP Genel Başkanı Bahçeli: (" İsrail'in İran'a saldırmasına ilişkin)Durum çok ciddidir ve hedef ülkeler kataloğunu doğru okumak, doğru yorumlamak, buna muvafık pozisyon almak mecburiyeti bağımsızlık ve beka meselesidir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika