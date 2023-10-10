Haberler

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İsrail-Filistin arasındaki geniş çaplı krize sağduyu ile yaklaşmak, bir an evvel arabulucuları devreye sokmak...

 - Güncelleme:

Politika Haberleri

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İsrail-Filistin arasındaki geniş çaplı krize sağduyu ile yaklaşmak, bir an evvel arabulucuları devreye sokmak uluslararası toplumun acil gündemi olmalı"

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İsrail- Filistin arasındaki geniş çaplı krize sağduyu ile yaklaşmak, bir an evvel arabulucuları devreye sokmak uluslararası toplumun acil gündemi olmalı"

Kaynak: AA / Politika

Filistin İsrail Politika Haberler

title