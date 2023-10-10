MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İsrail-Filistin arasındaki geniş çaplı krize sağduyu ile yaklaşmak, bir an evvel arabulucuları devreye sokmak...
- Güncelleme:
Politika Haberleri
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İsrail-Filistin arasındaki geniş çaplı krize sağduyu ile yaklaşmak, bir an evvel arabulucuları devreye sokmak uluslararası toplumun acil gündemi olmalı"
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İsrail- Filistin arasındaki geniş çaplı krize sağduyu ile yaklaşmak, bir an evvel arabulucuları devreye sokmak uluslararası toplumun acil gündemi olmalı"
Kaynak: AA / Politika