MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(İsrail-Filistin çatışması) İki devletli çözüm gerçekleşmeden silahların susması, kanın durması, şiddet sahnelerinin son...
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(İsrail-Filistin çatışması) İki devletli çözüm gerçekleşmeden silahların susması, kanın durması, şiddet sahnelerinin son bulması bir hayaldir"
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(İsrail- Filistin çatışması) İki devletli çözüm gerçekleşmeden silahların susması, kanın durması, şiddet sahnelerinin son bulması bir hayaldir"
Kaynak: AA / Politika