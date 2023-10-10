Haberler

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(İsrail-Filistin çatışması) İki devletli çözüm gerçekleşmeden silahların susması, kanın durması, şiddet sahnelerinin son...

 - Güncelleme:

Politika Haberleri

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(İsrail-Filistin çatışması) İki devletli çözüm gerçekleşmeden silahların susması, kanın durması, şiddet sahnelerinin son bulması bir hayaldir"

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(İsrail- Filistin çatışması) İki devletli çözüm gerçekleşmeden silahların susması, kanın durması, şiddet sahnelerinin son bulması bir hayaldir"

Kaynak: AA / Politika

Filistin İsrail Politika Haberler

title